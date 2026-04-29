Calciomercato Roma, Gasperini pronto a sacrificare Soulè per arrivare a Nusa

Gian Piero Gasperini attende una rivoluzione del reparto offensivo. Il tecnico ex Atalanta ha espresso chiaramente e a più riprese il suo malcontento per i mancati arrivi in attacco nella scorsa estate e la proprietà è pronta ad accontentarlo per mettergli a disposizione dei calciatori di livello. Il ruolo da coprire urgentemente è quello dell'esterno offensivo di piede destro. Nella giornata di ieri è stato individuato il nome di Nusa come obiettivo per alzare il livello del reparto offensivo giallorosso. Come si legge su Leggo, Gasperini sarebbe disposto a privarsi di Soulé pur di arrivare all'esterno norvegese di proprietà del Lipsia. L'allenatore, quindi, sarebbe pronto a sacrificare l'argentino che piace molto in Premier League, su tutte Aston Villa e Bournemouth hanno messo gli occhi sull'ex Juventus.