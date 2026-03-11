Ndicka piace al Barcellona e due club inglesi: la maxi-richiesta della Roma

Evan Ndicka è diventato, anzi tornato, l'uomo copertina della Roma nelle ultime settimane. Anche se dietro ha lasciato spazio a qualche disattenzione, l'ivoriano ha compensato con ben tre gol consecutivi all'attivo contro Cremonese, Juve e Genoa. L'ex Eintracht brilla in ogni caso per enorme continuità e costanza da quando è arrivato in giallorosso e il mercato ha messo gli occhi su di lui. Come riporta Nicolò Schira su X, molti top club lo stanno monitorando da vicino: tra questi anche Barcellona, Manchester United e Tottenham. Insomma, la Premier è attentissima su Ndicka, con la Roma che a gennaio non ha voluto privarsi del suo perno difensivo. La valutazione per l'estate è di 50 milioni di euro, sarà da valutare in base ai risultati sportivi del club di quest'anno e la situazione sul FFP.