Dybala, addio ormai scontato: il Boca resta una pista apertissima

Paulo Dybala sempre più lontano dalla Roma. L'operazione che lo costringerà a diverse settimane di stop, il rendimento calato drasticamente, i continui infortuni ma soprattutto l'ingaggio che è e resterebbe molto alto, anche con un eventuale e in ogni caso necessario taglio. Ad ora sfiora i 10 milioni tra parte fissa e bonus e per questo si tratta di una spesa insostenibile per i giallorossi soprattutto in ottica FPF. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', tutti questi elementi - nonostante le parole di Massara - portano a una inevitabile e ormai scontata separazione. E a un possibile ritorno in Argentina, visto che il Boca Juniors continua a spingere da tempo anche e soprattutto per il pressing dell'amico Paredes. Dybala già in passato ha lasciato pubblicamente la porta aperta agli Xeneizes, ammettendo il lavoro ai fianchi dell'ex compagno e connazionale. Così la pista resta apertissima.