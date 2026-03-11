La Juve guarda a Roma per i colpi a zero: Celik convince, sondaggio per Pellegrini

Rinforzare la rosa, aumentare il livello di competitività (soprattutto in Italia: i 17 punti di distanza dall’Inter fanno riflettere), alzare l’età media. Il piano a breve termine della Juve, a prescindere da Luciano Spalletti, non può che essere questo. Nei dialoghi per il rinnovo, il tecnico non fa altro che insistere su un concetto: vuole solo giocatori da Juve. Si parte dalle situazioni già instradate: Marcos Senesi e Zeki Celik. Due elementi per i quali la Juve si è portata avanti per il prossimo anno, visto che rappresentano delle golose opportunità a parametro zero. Pedine funzionali, considerati idonei nelle rotazioni. Come per l'argentino, le trattative sono partite in anticipo rispetto alla concorrenza anche col turco che - scrive 'Tuttosport' - stuzzica perché non solo può essere ritenuto una validissima alternativa a Pierre Kalulu, ma anche perché all’occorrenza agisce da braccetto destro con disinvoltura. Ha esperienza di Serie A, ma ha anche giocato tante partite in Europa: 41 in Europa League e 13 in Champions League. Approvato da tutti, insomma. Dopodiché, si passa alla parte più complessa: la ricerca dei potenziali punti fermi. Occhio al regista: il sogno di Spalletti è Ederson dell’Atalanta. Per il brasiliano si è già mosso l’Atletico Madrid, ma la Juve non mollerà la presa. Pure per lui, infatti, la scadenza 2027 diventa un fattore: il prezzo del cartellino non potrà superare i 35-40 milioni. L’attenzione ai costi, pur nell’ottica di migliorare il parco giocatori di Spalletti, sta spingendo il club a valutare quante più opportunità possibili a parametro zero. Per la trequarti la società sta prendendo informazioni sul destino di Lorenzo Pellegrini. Forte ed esperto, ma da rilanciare dopo annate complesse a Roma. Il 1° luglio sarà svincolato: tutto, però, passa dalla sua voglia di restare in Italia.