Aston Villa e Newcastle starebbero preparando l'offerta adeguata per convincere il tedesco ad accettare il trasferimento in Inghilterra

Redazione
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Roma, senza Champions cambia tutto: il confronto economico con le big italiane

Brandt piace a tutti. Dall'Italia fino alla Spagna, passando per l'Inghilterra: il fantasista tedesco è finito sul taccuino di diversi top club europei. La Roma lo ha messo nel mirino già da qualche settimana: è un giocatore in grado di saltare l'uomo e ha un'ottima intesa con Malen, avendo diviso lo stesso spogliatoio al Dortmund. A giugno andrà via a parametro zero. E la concorrenza per assicurarsi il tedesco sta diventando sempre più fitta. L'interesse dell'Atletico non è un mistero: Simeone lo vorrebbe al posto del partente Griezmann. Ma la novità arriva dalla Premier: come riporta FussballDaten, anche Aston Villa e Newcastle hanno messo nel mirino Julian Brandt. E starebbero preparando l'offerta adeguata per convincere il tedesco ad accettare l'Inghilterra. La Roma resta alla finestra, pronta a cogliere il momento adatto per affondare il colpo.

brandt Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

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