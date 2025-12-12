Mercato Roma, non solo Zirkzee: Gasp vuole anche un difensore centrale. Il punto

La finestra invernale di calciomercato si avvicina, al 2 gennaio mancano esattamente tre settimane e la Roma non deve farsi trovare impreparata. Lo ha ribadito anche Gasperini ieri sera, in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Celtic: "Il mercato di gennaio sarà molto importante per trovare le condizioni per migliorarsi. La Roma non può stare ferma e ha bisogno di migliorarsi, se stiamo fermi rischiamo di perdere un’occasione". E ai microfoni di Sky, alla domanda se la doppietta di Ferguson potesse dare l'impressione di aver trovato la soluzione ai problemi offensivi, è stato altrettanto netto: "Magari fossero risolti così. Bisogna avere pazienza, sono ragazzi giovani che magari da un momento all'altro svoltano e danno continuità alle loro prestazioni. Sarebbe molto meglio fosse così, ma chiaramente del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti".