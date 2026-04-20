A giugno sarà rivoluzione, l’ennesima. E in casa Roma si iniziano già a delineare i primi scenari per la squadra del futuro, tra incertezze sulla guida tecnica e dubbi sul ruolo del ds Massara. Tra contratti in scadenza e rendimento altalenante, la rosa è destinata a cambiare profondamente, con diversi addii già sullo sfondo. In questo contesto torna a circolare con forza il nome di Davide Frattesi, da anni accostato ai colori giallorossi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centrocampista sarebbe in uscita dall’Inter e la Roma osserva con attenzione la situazione per rinforzare il reparto di centrocampo. Il club giallorosso non ha mai perso di vista il giocatore. Dal canto suo, l’Inter non chiude alla cessione, ma valuterà solo offerte ritenute adeguate per lasciar partire il centrocampista nella prossima sessione di mercato.