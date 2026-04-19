Carlos Augusto sul suo futuro: “All’Inter sto bene, ma nel calcio non si sa mai”

C’è una Roma del domani ancora tutta da costruire. A giugno è attesa l’ennesima rivoluzione per provare a lasciarsi alle spalle la “maledizione” del sesto posto e rilanciare le ambizioni del club. Diversi giocatori sono in uscita, mentre sul taccuino del direttore sportivo Massara compaiono già diversi nomi per rinforzare la rosa. Tra i profili seguiti nelle ultime settimane c’è anche quello di Carlos Augusto, possibile soluzione per la difesa. Il brasiliano, dopo un inizio di stagione vissuto ai margini, si è ritagliato sempre più spazio con l’Inter. Il suo futuro, però, resta tutto da scrivere. Intervistato da Sportmediaset, Carlos Augusto ha evitato di sbilanciarsi: “Io sto bene qui, con il gruppo, ho trovato grandi amici. Ma sappiamo come funziona il calcio: a me piace vivere il presente. Sto giocando tanto e ho ancora la possibilità di andare in Nazionale, poi penserò a quello che succederà”.