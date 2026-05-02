Mercato Roma, per Alajbegovic l’Italia è un’ipotesi concreta: c’è il Napoli in pole

Il futuro di Kerim Alajbegović potrebbe concretamente essere in Italia. Il talentino bosniaco è stato accostato con insistenza alla Roma nelle ultime settimane e nei giorni scorsi sarebbe arrivato anche il 'sì' dei Friedkin per provare a portare a termine l'operazione. Le concorrenti, però, non sono poche. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, sia l'Inter sia il Napoli hanno messo gli occhi sul classe 2007 che a giugno farà ritorno al Bayer Leverkusen dopo l'esperienza al Salisburgo ma si prepara a salutare la Germania. E proprio il club partenopeo sembra essere la squadra che si sta muovendo con maggior decisione per Alajbegović: gli azzurri avrebbero già preso contatti con l'entourage e si sarebbero informati sulle condizioni dell’operazione, presentando il progetto tecnico al giocatore. Non si escludono, ad ogni modo, sorpassi e controsorpassi: di più si saprà con il passare delle settimane.