C’era da aspettarselo. L’esperienza di Kostas Tsimikas alla Roma non ha rispettato le aspettative: spesso relegato in panchina, il terzino greco non è riuscito a sfruttare le occasioni concesse da Gasperini negli ultimi mesi. E ora l’addio è praticamente certo: a giugno farà ritorno al Liverpool. Come riportato dal sito greco Sport24, i Reds avrebbero già comunicato al giocatore la decisione, informandolo del rientro in Premier League al termine della stagione. In Inghilterra non sarà titolare, ma ricoprirà il ruolo di alternativa a Kerkez. Non è però escluso che il suo futuro possa cambiare nuovamente. Il Liverpool starebbe infatti valutando alcuni profili per la fascia sinistra, tra cui il tedesco Raum. Un eventuale innesto ridurrebbe ulteriormente lo spazio per il greco ad Anfield. Per Tsimikas, dunque, si avvicina la fine dell’esperienza alla Roma, anche se il futuro resta ancora tutto da definire.