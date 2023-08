Mercato Roma, Lukaku LIVE: iniziato l’incontro con il Chelsea. Si lavora sui dettagli

Ore 10:10 - Tra poco avrà luogo l'incontro tra la Roma e il Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, i Blues spingono per il prestito oneroso compreso tra circa 8 e 10 milioni di sterline. Inoltre il belga dovrà abbassarsi lo stipendio a circa 7 milioni di sterline all'anno visto che il club inglese non ha, al momento, intenzione di partecipare al pagamento. Lukaku nel frattempo si trova in Belgio in attesa di capire l'esito della trattativa.