Lukaku alla Roma, il belga: “Domani arriverò in città per firmare”

L'attaccante ha rivelato a un'emittente belga l'imminente chiusura della trattativa a margine di un torneo in Belgio in cui gioca il figlio

Romelu Lukaku si prepara a essere un giocatore della Roma e ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante belga. Il classe '93 è stato intercettato dal sito 'Het Laatste Nieuws' a margine di un torneo giovanile in cui ha giocato il figlio Romeo: "Sono nervoso... Domani volerò a Roma per firmare". Questa la frase che conferma all'emittente la chiusura positiva imminente della trattativa tra i giallorossi e il Chelsea che stanno discutendo in questi minuti dei termini dell'accordo. Ma ormai la strada sembra proprio tracciata: la coppia Lukaku-Dybala sarà realtà. Le società stanno parlando per trovare la quadra sulla formula e le cifre del prestito secco oneroso, con la Roma che non vorrebbe andare oltre i 5 milioni mentre il Chelsea chiede di più. Poi andrà trovata anche l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che dovrà rinunciare verosimilmente a qualcosa. I colloqui proseguono e l'ottimismo resta.