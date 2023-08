Roma, pressing su Lukaku: il Chelsea vuole il prestito oneroso

I Blues vorrebbero un conguaglio economico per lasciar partire il belga. Pinto vuole chiudere in fretta. Le prossime ore saranno decisive

La Roma ha fretta di assicurarsi il colpo dell'estate: Romelu Lukaku. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi stanno spingendo per portare a termine l'operazione e quest'oggi presenteranno la prima offerta ufficiale al Chelsea. L'obiettivo del club giallorosso è di strappare il giocatore in prestito ma per convincere i Blues, servirà trovare l'accordo sul conguaglio economico e sulla spartizione dello stipendio. Le prossime ore potrebbe dunque essere decisive con i colloqui tra le parti che andranno avanti per tutto il giorno.