Mercato Roma LIVE: Rios vuole i giallorossi. Per Ferguson manca l’intesa sulla cifra del riscatto

Tutte le notizie del calciomercato giallorosso in diretta: dal marocchino del Lens all'attaccante irlandese del Brighton

Redazione 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 17:57)

Sono giorni e ore bollenti per il calciomercato giallorosso che dopo settimane di trattative sta entrando davvero nel vivo. La Roma ha già prenotato un slot per le visite mediche questo weekend al Campus Bio Medico e il primo colpo è davvero molto vicino. Dopo la trattativa estenuante per Rios i giallorossi hanno virato sul profilo del centrocampista del Lens.

Ore 17:55 - Come riportato da calciomercato.it, i contatti tra la Roma e il Flamengo per Wesley avvengono senza sosta.

Ore 17:22 - Per quanto riguarda Evan Ferguson, nella giornata di ieri la Roma ha fatto un'accelerata con il Brighton, riporta sempre Fabrizio Romano. Il giocatore arriverà nella Capitale con la formula del prestito. Manca solamente l'accordo tra i due club in merito alla cifra del riscatto.

Ore 17:21 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ultima proposta fatta dai giallorossi è di 27 milioni di euro più 3 di bonus è ancora sul tavolo delle trattative e il Palmeiras non ha ancora dato risposta alla Roma. Il colombiano comunque starebbe continuando a dare priorità al club capitolino.

Ore 16:35 - L'ultima offerta fatta dalla Roma al Palmeiras per il cartellino di Richard Rios è di 25 milioni più 3 di bonus con un 10% sulla futura rivendita, scrive Il Tempo. Il club brasiliano però non si smuove: vuole 30 milioni di base fissa. Per quanta riguarda l'operazioneWesleyfiltra ottimismo.

Ore 16:28 - Secondo quanto riportato all'emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport, la Roma avrebbe messo gli occhi su un nuovo giocatore per la difesa: si tratta di Aaron Anselmino, difensore classe 2005 argentino di proprietà del Chelsea e cresciuto nel Boca Juniors. Tuttavia, il calciatore non ha il passaporto comunitario.

Ore 15:56 - In difesa, la Roma vuole aggiudicarsi Ghilardi del Verona, come riportato da Il Tempo. Il club giallorosso starebbe provando a far abbassare le pretese dell'Hellas. Lo stesso Massara, secondo le notizie di ieri sera, aveva presentato un'offerta da 10 milioni al club veneto ma la volontà sarebbe quella di arrivare a un accordo a una cifra minore.

Ore 15:36 - Wesley vuole la Roma e per questo la sta aspettando. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l'offerta del club giallorosso è stata migliorata ieri e prossimamente ci saranno nuovi dialoghi.

Ore 15:35 - Dopo aver chiuso l'affare El Aynaoui, arrivano notizie in merito agli altri nomi cercati dalla Roma. Per quanto riguarda Rios, riporta Alfredo Pedullà, la trattativa tra i giallorossi e il Palmeiras può continuare se Massara si avvicinasse ai 30 milioni chiesti dal club brasiliano.

Ore 15:24 - La Roma ha in programma di far svolgere le visite mediche ad Antonio Arena all'inizio della prossima settimana. L'affare con il Pescara è in chiusura, si attendono a breve i passaggi formali, riporta Fabrizio Romano

Ore 15:20 - Emergono ulteriori dettagli sull'operazione El Aynaoui-Roma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Lens ha accettato l'ultima proposta del club giallorosso senza includere alcuna percentuale sulla futura rivendita. Non ci sono neanche altri bonus all'interno dell'accordo.

Ore 14:51 - Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma che la Roma ha chiuso per El Aynaoui. L'operazione finale è di 25 milioni di euro. Domani il giocatore dovrebbe approdare nella Capitale per svolgere successivamente le visite mediche. Per il centrocampista è pronto un contratto valido fino al 2030.

Ore 14:47 - L'operazione per portare El Aynaoui alla Roma è da 23 milioni più 2 di bonus, come riporta il Tempo. E' in corso lo scambio di documenti per chiudere oggi l'affare

Ore 14:30- Anche Sky Sport conferma: Rios e El Aynaoui non sono alternativi. La Roma potrebbe prima pensare al centrocampista marocchino e poi spingere per portare il giocatore del Palmeiras nella Capitale. L'operazione per El Aynaoui è di 25 milioni di euro bonus compresi.

Ore 14.22 - Il Tempo scrive che la Roma è in chiusura per El Aynaoui e che che l'acquisto del marocchino non esclude l'operazione Rios

Ore 11:46 - Come scrive Fabrizio Romano, l'affare tra Roma e Lens per El Aynaoui è ai dettagli e i due club continueranno a parlare durante la giornata. Il marocchino ha già detto sì alla proposta dei giallorossi e per lui è pronto un contratto di 5 anni. Ora manca l'intesa definitiva con il Lens che continua a chiedere una cifra più alta rispetto all'ultima offerta da 25 milioni + bonus.

Ore 10:40 - Ieri sera sembrava che fosse già chiusa l'operazione per Neil El Aynaoui, ma dalla Francia arrivano notizie diverse: secondo quanto riporta FootMercato, non ci sarebbe ancora l'accordo con il Lens per il marocchino. La Roma ha alzato la propria proposta dai 20 milioni iniziali e il club francese sta valutando se scendere o meno sotto i 30 milioni richiesti.

Ore 8:12 - L'accordo con il Palmeiras per Richard Rios ancora non c'è ma oggi ci sarà un nuovo meeting in videochiamata per sbloccare la situazione. L'obiettivo della Roma rimane quello di accogliere il colombiano entro la fine della settimana per farlo debuttare sabato 26 in Germania contro il Kaiserslautern. Per lui sarebbe già pronto un contratto di cinque anni da oltre 2 milioni a stagione - lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 7:57 - Non solo El Aynaoui e Ferguson: Gasperini vuole Wesley per rinforzare la corsia di destra e nella notte la Roma ha alzato la proposta per il laterale del Flamengo arrivando a 25 milioni. C'è ottimismo per chiudere dato che il brasiliano vuole solo i giallorossi e ha rifiutato lo Zenit - lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ore 7:48 - Nella notte è arrivata la sterzata decisiva dopo giorni di trattative con il Palmeiras: a meno di colpi di scena sarà Neil El Aynaoui il primo colpo giallorosso dell'estate. Il club brasiliano ha rifiutato l'ultimo rilancio da 26 + 4 di bonus per Rios e il ds Massara ha virato sul marocchino del Lens: in giornata dovrebbe esserci lo scambio di documenti per circa 25 milioni più bonus - lo scrive Il Messaggero.

Ore 7:42 - Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca per Evan Ferguson è molto vicina e per questo i giallorossi hanno prenotato uno slot per le visite mediche questo weekend al Campus Bio Medico. Manca poco per superare l'ostacolo del diritto di riscatto: la cifra sarà vicina ai 30-35 milioni e si trasformerà in obbligo qualora l'irlandese dovesse superare le 30 partecipazioni al gol (reti+assist) in stagione.