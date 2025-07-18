Si complica ulteriormente la pista Richard Rios, ormai sempre più lontano. Un paio di giorni fa l'offerta della Roma di circa 30 milioni complessivi, che però non incontrano la richiesta del Palmeiras che ne chiede 30 ma senza bonus. Terreno fertile per il Benfica, che secondo 'UOL Esporte' ha praticamente superato tutti mettendosi in pole, anche e soprattutto grazie al sì ottenuto dal colombiano, che ha parlato già al telefono con Rui Costa. Rios ha detto no allo Zenit, era intenzionato a firmare con la Roma ma i giallorossi non hanno trovato l'accordo col Palmeiras e, secondo il portale brasiliano, si sono ritirati dalla corsa in queste ore. Il Benfica avrebbe così la strada spianata per accelerare, anche se c'è ancora distanza tra i pieni dei portoghesi (25 milioni) e la richiesta dei brasiliani (30). Ma potrebbe presto decidere di accontentare il Verdao ora che ha ottenuto il 'sì' di Rios. Secondo 'Sky Sport', il club giallorosso non avrebbe gradito il comportamento del centrocampista colombiano. Il giocatore infatti nei giorni scorsi aveva dato il suo ok al trasferimento nella capitale, ma secondo la Roma avrebbe nel frattempo cambiato la sua posizione. Da qui il nervosismo della dirigenza capitolina e l'accelerata decisiva per El Aynaoui. Come riportato dal giornalista argentino di Tyc Sports German Garcia Grova, che conferma il sorpasso del Benfica e il sì del calciatore, le parti sono ottimiste per una chiusura entro lunedì. La dirigenza potrebbe volare presto in Brasile.