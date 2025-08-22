Mercato Roma LIVE: Per l’attacco occhi su Embolo e Gimenez. Sfuma Fabio Silva

Le trattative più calde del mondo giallorosso aggiornate in tempo reale

Redazione 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 21:43)

Non si è ancora sbloccata la situazione legata a Sancho, anche se la Roma avrebbe posto un ultimatum di 48 ore. Fabio Silva al Dortmund, Embolo e Gimenez come possibili alternative per l'attacco. Gasperini attende alla vigilia dell'esordio in campionato. Tutte le trattative e le indiscrezioni di mercato in tempo reale:

MERCATO ROMA LIVE

Ore 21.10 - L'ultima idea è quella di uno scambio di prestiti tra la Roma e il Milan, che vedrebbe coinvolti Dovbyk e Santi Gimenez. Lo riporta la Gazzetta Regionale.

Ore 18.45 - Per l'attacco inizia a circolare il nome di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano del Milan è un profilo che piace molto alla dirigenza giallorossa. Un suo arrivo, sarebbe possibile solamente con la partenza di Dovbyk. Lo riporta Sportmediaset

Ore 18.40 - Fabio Silva non sarà un nuovo attaccante della Roma. Il portoghese, secondo quanto riportato da Transfer News, è pronto a firmare un contratto di 5 anni col Borussia Dortmund

Ore 17.00 - Continua il pressing del Villarreal per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto non c'è l'accordo tra i club.

Ore 12.30 - Darboeè sempre più vicino al Bari. Prima di firmare con il club biancorosso, però, il centrocampista dovrà risolvere il contratto con la Roma. Lo riportano La Gazzetta dello Sport e Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ore 10.10 - La Roma avrebbe effettuato un sondaggio consistente per Alessandro Zanoli, terzino del Napoli su cui si registra anche la concorrenza di Fiorentina e Udinese. Il classe 2000 potrebbe finire nella possibile operazione che porterebbe Dovbyk alla corte di Conte.

Ore 9.45 - Come riporta Il Tempo, l'Udinese avrebbe messo nel mirino Zaniolo e Zanoli. Quest'ultimo, terzino del Napoli, è stato accostato anche a Roma e Fiorentina e tentenna alla proposta dei friulani.

Ore 9.00 - La Roma fissa un ultimatum per Jadon Sancho. Come racconta La Gazzetta dello Sport, se l’esterno inglese non dovesse accettare le proposta giallorossa nelle prossime 48 ore i capitolini cambieranno obiettivo.

Ore 8.45 - Pellegrinisi prepara al rientro in gruppo. Se tutto sarà ok, infatti, il numero 7 dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo lunedì e spera nella convocazione già per il Pisa sabato 30 agosto. Smentite le voci su una trattativa con il West Ham. Lo riporta La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero

Ore 8.30 - Il club giallorosso starebbe continuando la sua caccia all'esterno e il ds Massara sarebbe intrigato da Dominguez. Lo raccontano La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero. Per il classe 2003 argentino, però, il Bologna spara alto: la richiesta di Sartori è 30 milioni.

Ore 8.15 - Salah-Eddinesembra essere sempre più vicino a lasciare la Capitale. Stando a TuttoSport, ora il Torino sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni sportive del terzino olandese in prestito.

Ore 8.00 - La Roma ha un nuovo obiettivo in attacco. Si tratta di Breel Embolo, 28enne del Monaco in scadenza il prossimo giugno che può svariare su tutto il fronte offensivo. Rappresenterebbe l'alternativa a Sancho e a Fabio Silva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.