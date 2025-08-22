Il club giallorosso ha ormai da giorni l'accordo con il Manchester United per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni di euro
"Telefona a Sancho!": la reazione di Bailey e il siparietto col tifoso sono imperdibili
La Roma non aspetterà Jadon Sancho più di 48 ore. Il club giallorosso, che ha trovato ormai da giorni l'accordo con il Manchester United per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni di euro, non intende attendere ulteriormente e vuole capire le reali intenzioni dell'ala inglese. O l’esterno classe 2000 accetta la proposta della società capitolina o si passerà ad altri obiettivi. Con Fabio Silva vicino al Borussia Dortmund ed Embolo del Monaco come piano B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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