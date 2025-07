Mercato Roma LIVE: pressing su Ghilardi. Ferguson può arrivare domani. Rios al Benfica

Tutte le notizie del calciomercato giallorosso in diretta: vicinissimo l'irlandese del Brighton, colpi anche in difesa

Redazione 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 22:50)

Fine settimana bollente sul mercato per la Roma che vuole chiudere più colpi possibili per dare a Gasperini nuovi rinforzi. El Aynoui arriverà stasera nella Capitale per le visite mediche, Ferguson è vicino e anche l'affondo finale per Wesley è pronto. Occhi anche in difesa dove i nomi caldi sono Ghilardi e Anselmino. Si complica la trattativa per Rios con il Benfica sempre più vicino.

Ore 22:50 - Secondo quanto scrive Sportitalia, il Benfica è da 4-5 giorni in Brasile per l'affare Rios. La missione delle ultime ore è solo per formalizzare una trattativa già chiusa con il Palmeiras. Il centrocampista colombiano sarà dunque un nuovo giocatore del Benfica.

Ore 20:48 - Sono ore caldissime per il mercato della Roma e per la difesa si continua a seguire il profilo di Daniele Ghilardi. Sul classe 2003 del Verona c'era anche il Betis Siviglia, che aveva offerto 9 milioni + bonus prima di virare su Gomez. Il difensore aveva comunque già dato la sua preferenza ai giallorossi e i contatti sono in corso. L'Hellas chiede almeno 10 milioni di parte fissa - lo scrive Il Tempo.

Ore 19:17 - Secondo quanto riporta Il Tempo, Evan Ferguson sarà un nuovo giocatore della Roma. Ormai mancano da sistemare solamente gli ultimi dettagli e l'obiettivo dei giallorossi è farlo arrivare già domani nella Capitale.

Ore 17:42 - Richard Rios è sempre più vicino al Benfica. Come scrive il portale Ge.globo, il club portoghese ha già l'accordo con il centrocampista per un contratto di 5 anni e ora bisognerà accontentare le richieste del Palmeiras che non scende dai 30 milioni, gli stessi chiesti anche alla Roma.

Ore 16:27 - Neil El Aynaoui questa sera alle 23.10 sbarcherà a Fiumicino. Il marocchino classe 2001 arriva a titolo definitivo per circa 23 milioni di euro più 2 di bonus.

Ore 15:30 - Il Benfica inizia l'assalto a Richard Rios. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il DS del club portoghese partirà proprio oggi per il Brasile per cercare di chiudere la trattiva il prima possibile. L'offerta ufficiale al Palmeiras non è stata ancora presentata. Prima bisogna trovare l'accordo con il giocatore

Ore 14:41 - El Aynaoui atterrerà questa sera a Roma. Come riporta Fabrizio Romano, il marocchino passa in giallorosso per 23 milioni più 2 di bonus.

Ore 13:16 - Dopo Norvegia, Italia, Grecia e Giappone, il futuro di Ola Solbakken potrebbe essere in Polonia. Sull'esterno giallorosso ci sarebbe infatti il forte interesse del Widzew Lódź.

Ore 11:57 - Secondo quanto riportato da GloboEsporte, testata brasiliana, il Benfica fin da subito ha avuto contatti diretti con Anderson Barros, direttore sportivo dei Verdao. La mancanza di clamore mediatico avrebbe, inoltre, convinto ulteriormente il Palmerais. Porto, Wolverhampton, Nottingham Forest, Everton e Zenit avevano formalizzato delle proposte ma il calciatore sarebbe attratto dalla possibilità di giocare la Champions League.

Ore 11:26 - Come riporta Fabrizio Romano, il direttore sportivo del Benfica è in Brasile per portare avanti la trattativa per Rios. Il Palmerais ha informato il club portoghese che la Roma non ha ancora offerto i 30 milioni richiesti. Il colombiano è vicino al Benfica e in questi giorni ci sarà un incontro.

Ore 10:20 - Il Benfica spinge senza sosta per Rios. Come riporta la stampa portoghese, il presidente Rui Costa lo ha chiamato mentre il direttore sportivo volava in Brasile. Il colombiano avrebbe anche rinunciato alla sua percentuale per facilitare l'operazione e la Roma, stanca di aspettare, avrebbe addirittura incoraggiato il Benfica a farsi ulteriormente avanti.

Ore 9:40 - Come riporta Calciomercato.it, l'offerta del Benfica per Rios potrebbe superare i 30 milioni di euro - bonus compresi. Gli emissari del club portoghese sono in Brasile da giorni e stanno spingendo per chiudere l'operazione.

Ore 8:56 - Le operazioni a centrocampo potrebbero portare ad una cessione. L'indizato numero uno è Bryan Cristante che piace al Como di Fabregas. Il 4 giallorosso è sempre stato nei radar dei lariani e la pista potrebbe riaccendersi.

Ore 7:36 - Occhi puntati anche sul reparto difensivo. Come riportato Il Messaggero, la Roma segue Ghilardi con il Verona che chiede 10 milioni di euro. L'alternativa è Anselmino del Chelsea che, però, non ha passaporto comunitario.

Ore 7:36 - La Roma insiste per Wesley. Come riporta Il Messaggero, Massara ha migliorato la sua offerta arrivando a 25 milioni di euro. Sono ore decisivo anche per l'acquisto del brasiliano. Nella notte il brasiliano ha lasciato un messaggio criptico sui social: uno scatto con compagna e figlia con due cuori giallorossi e la scritta "Tutto per voi".

Ore 7:17 - Ferguson è ormai ad un passo dalla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri è stato trovato l'accordo con il Brighton con la formula del prestito e diritto di riscatto di poco superiore ai 35 milioni che diventa obbligo nel caso in cui l'attaccante irlandese partecipi a 30 realizzazioni tra gol e assist. Restano da definire gli ultimi dettagli con il calciatore.

Ore 1:17 - Come riportato da SportItalia, il Benfica ha l'intenzione di chiudere per Rios nelle prossime ore. Il club portoghese è volato in Brasile per concretizzare l'operazione dopo aver trovato l'accordo con il calciatore colombiano. Si allontana la Roma che sembra adesso sfavorita e concentrata sulla chiusura di altri colpi.