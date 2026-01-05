Mercato Roma LIVE: atteso il ‘sì’ di Raspadori. In difesa piace Oosterwolde

Oggi la Roma attende il "sì" di Raspadori, altrimenti dovrà virare su altri obiettivi: in pole Giovane. Resta aperta la pista Zirkzee, ma non solo: si lavora anche per rinforzare la difesa. Ecco tutti gli aggiornamenti della sessione invernale dei giallorossi.
MERCATO ROMA - LIVE
Ore 9.00 - La Roma era stata a un passo dall'accogliere Fullkrug, 32enne attaccante tedesco attualmente al Milan. Il ds Massara, infatti, aveva preso il centravanti dal West Ham, ma poi è arrivata la bocciatura di Gasperini. Questo il curioso retroscena riportato da Il Messaggero e da Il Corriere della Sera.
Ore 8.30 - Come scrive Il Tempo, Dovbyk resta in uscita ma non sarebbero arrivate offerte per l'attaccante ucraino. L'attuale numero 9 della Roma, come riporta TuttoSport, potrebbe rappresentare però un'occasione per la Juventus, anche se il club giallorosso vuole cederlo a titolo definitivo.
Ore 8.00 - Come riporta Il Messaggero, l'alternativa a Raspadori è Giovane ma sullo sfondo c'è anche Yuri Alberto del Corinthians. Resta aperta la pista Zirkzee, ma dopo la Coppa d'Africa. In uscita Dovbyk, a un passo i rinnovi di Mancini e Cristante.
Ore 7.45 - Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, tra i nomi proposti per giugno ci sarebbe anche quello di Basic. Il centrocampista è in scadenza con la Lazio. Al momento il suo nome non sarebbe stato approfondito dalla dirigenza.
Ore 7.30 - La Roma domani scenderà in campo a Lecce senza la difesa titolare. Per questo una delle priorità in questo mercato è rinforzare il reparto arretrato, come racconta La Gazzetta dello Sport: Dragusin in pole, piacciono anche l'ex Lazio Vavro (oggi al Wolfsburg) e Oosterwolde del Fenerbahce.
Ore 7.15 - Oggi è il giorno del tanto atteso sì di Giacomo Raspadori. Il calciatore si è reso conto che all'Atletico Madrid non troverebbe tanto spazio. In alternativa la Roma virerà su Giovane del Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
