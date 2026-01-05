Raspadori, prima la Supercoppa in Arabia poi il futuro: la Roma aspetta

Non arrivano aggiornamenti positivi sulla trattativa Roma-Raspadori. Il classe 2000 infatti si trova bene all’Atletico Madrid e ha capito che Simeone sarebbe contento di una sua eventuale permanenza, con il Cholo che lo ha convocato per la Supercoppa che si giocherà in Arabia nei prossimi giorni. Sull'ex Napoli, oltre alla Roma (l'unica squadra ad aver raggiunto l'accordo con il Colchoneros), si registra l'interesse anche di Lazio, proprio Napoli, Atalanta e Galatasaray (ultima opzione per il calciatore, che comunque valuterà tutte le eventuali offerte che arriveranno). Come riporta Sky Sport, a meno di grandi sorprese in giornata, Raspadori domani mattina partirà con l'Atletico Madrid verso l'Arabia, dove si disputerà la Supercoppa Spagnola. Se ne riparlerà quindi o dopo il 9 gennaio (l’8 c’è la semifinale con il Real Madrid) o addirittura il 12, dopo la possibile finale a Jeddah.