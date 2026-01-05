Manchester United, Amorim esonerato dopo le tensioni con il club: le ultime

Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. Lo riporta Fabrizio Romano. Non è un periodo sereno per i Red Devils, reduci dai due cocenti pareggi contro Wolves e Leeds e sesti in classifica a -3 dal quarto posto. Il tecnico portoghese avrebbe voluto rinforzi dalla sessione invernale di calciomercato, ma il club è attualmente in stand-by: da qui le tensioni tra il tecnico portoghese e la dirigenza inglese. Lo United aveva chiuso per Semenyo, ma poi il calciatore ha deciso di andare al City. Per i Red Devils, inoltre, in questo momento non è facile trovare sostituti per i giocatori più richiesti della rosa, come Zirkzee e Mainoo. L'attaccante olandese (decisivo tra l'altro nelle ultime due gare con un gol e un assist) è ormai da tempo più che nel mirino della Roma, ma non è ancora arrivato il semaforo verde dall'Inghilterra e con un nuovo allenatore la situazione potrebbe cambiare. Poco fa è arrivato anche il comunicato ufficiale del Manchester United: "Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, seppur a malincuore, che è giunto il momento di cambiare. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo al club e gli augura il meglio per il futuro". A succedergli ad interim Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils e già tecnico dell'Under-18.