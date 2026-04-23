Mercato Roma, l’Atletico Madrid punta Brandt per il dopo Griezmann: le ultime

La stagione sta volgendo al termine, il mercato estivo si avvicina e tutte le squadre d'Europa stanno cominciando a programmare la prossima stagione. Tra queste, nonostante le tensioni delle ultime settimane, c'è anche la Roma, che da qualche settimana aveva messo nel mirino Julian Brandt. Il 29enne (che compirà 30 anni il 2 maggio) tedesco lascerà il Borussia Dortmund il prossimo 30 giugno alla scadenza naturale del contratto e il suo nome è appetibile per diversi club europei. Come riportato da Marcaanche l'Atletico Madrid si sarebbe fiondato sul trequartista, 11 gol e 3 assist in 37 presenze in questa stagione (ma neanche 2000' giocati), per sostituire il partente Griezmann. In lizza per Brandt ci sarebbe anche l'Arsenal, come aggiunge il quotidiano spagnolo.