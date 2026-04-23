Alajbegovic, tutte le big di Serie A interessate ma il duello è tra Roma e Napoli

La sensazione sempre più diffusa è che il calcio italiano sia davvero nel suo destino. Sulle tracce di Kerim Alajbegovic ci sono da mesi Napoli e Roma e gli 8 milioni investiti dal Bayer sono destinati a lievitare decisamente. Ora per strapparlo ai tedeschi ne servono 20. Una cifra che potrebbe aumentare dinanzi ad altre grandi prestazioni durante il Mondiale. Ecco perché le principali società di casa nostra stanno provando a giocare d’anticipo. Il primo a muoversi era stato Giovanni Manna, che è sulle tracce di Alajbegovic da mesi. Occhio però alla Roma che - scrive Nicolò Schira su 'Tuttosport' - nelle ultime settimane ha intensificato il pressing, recuperando posizioni importanti come testimonia il summit di lunedì nella Capitale tra il ds giallorosso Ricky Massara col papà-agente Semin Alajbegovic e la regia di quel Miralem Pjanic, che proprio al fianco del giovane connazionale debutta nei panni di intermediario. Sullo sfondo pure Inter, Milan e la Juventus che hanno tutte fatto seguire più volte e da vicino l’esterno offensivo durante questa stagione. Ad esempio la Juventus l’aveva visionato in autunno durante una gara di Europa League. Nel 3-5-2 targato Allegri così come in quello di Chivu sembra invece più difficile collocarlo, seppur a Moncada (l’ha studiato dal vivo in Galles-Bosnia un mese fa) e ad Ausilio Alajbegovic piaccia parecchio, ma al momento Napoli e Roma restano in vantaggio e guidano la corsa al nuovo enfant prodige del calcio europeo.