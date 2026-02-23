Dall’Inghilterra: il Liverpool non molla Celik. Le ultime

Le smentite dell'agente non sono servite a placare le voci di mercato legate a Zeki Celik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non ha trovato l'accordo economico con la Roma per il prolungamento. Secondo quanto riportato dal portale inglese Daily Mirror, oltre alla Juventus su di lui è forte l'interessamento anche del Liverpool. I Reds infatti sono impegnati nel trovare una nuova risorsa in zona difensiva visto a a fine stagione potrebbero perdere a parametro zero Ibrahima Konaté. La squadra di Slot ha messo nel mirino l'esterno giallorosso che però al momento, come dichiarato dall'agente Ozdemir, è concentrato sul finale di stagione: "La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso“.