Karim Alajbegovic è uno dei nomi caldi per il mercato della Roma. Il talento bosniaco è finito sul taccuino di Massara, il Bayer Leverkusen ha esercitato il controriscatto a otto milioni di euro ma il giocatore rimane sul mercato. Su di lui c'è anche il Milan che si è già mosso da tempo con l'entourage del giocatore. Il padre e procuratore del calciatore ieri era nella Capitale e ha pranzato con Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma che sta studiando per diventare agente.