Mercato Roma, il Napoli spinge per Alajbegovic: contatti con l’entourage

Il nome di Kerim Alajbegovic sembra destinato a diventare un tormentone per il mercato estivo di quest'anno. La Roma lo segue con attenzione, ma sono tanti i club che hanno messo gli occhi sul gioiellino bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen. Come riporta Fabrizio Romano, in questo momento chi sembra essere avanti nella corsa all'esterno è il Napoli. Il club azzurro ha avviato i contatti con l'entourage e ha presentato il suo progetto tecnico al giocatore, spiegandogli in che modo verrebbe utilizzato. L'Italia piace molto al classe 2007 e il Napoli sta iniziando a fare sul serio per cercare di portarselo a casa. La Roma, intanto, si muove su più fronti: seguiti Summerville e Nusa, ma anche Sauer e Victor Munoz.