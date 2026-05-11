Mercato Roma, dalla Francia: per l’attacco spunta Abline. È in uscita dal Nantes

Nonostante l'apporto di un incredibile Donyell Malen e i possibili rinnovi di Pellegrini e Dybala, la Roma avrà comunque bisogno di rinforzare l'attacco durante l'estate. Come scrive il portale francese Footmercato, sul radar dei giallorossi c'è anche Matthis Abline, esterno classe 2003 da 8 gol e 7 assist tra campionato e coppa. Quest'anno l'attaccante francese ha attirato l'attenzione di diversi club europei e quasi sicuramente lascerà il Nantes (retrocesso in Ligue 2) nei prossimi mesi. In quella che potrebbe diventare una vera e propria asta, oltre ai giallorossi c'è anche il Crystal Palace e il Monaco che ha già offerto 15 milioni - prima proposta rifiutata dal club francese. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.