Mercato, la Roma segue Angori del Pisa: c’è la concorrenza di Bologna e Fiorentina

La Roma continua a lavorare anche fuori dal campo in vista dell’apertura del prossimo calciomercato estivo. Il club giallorosso è alla ricerca di giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, ma anche di profili utili ad ampliare le rotazioni. Secondo quanto riportato da sestaporta.news (portale specializzato sulle vicende del Pisa), uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma sarebbe quello di Samuele Angori. Il laterale sinistro è stato una delle poche note positive della stagione del club toscano e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Sul giocatore infatti, avrebbero messo gli occhi anche Bologna, Fiorentina, Parma e Cagliari. Angori ha un contratto con il Pisa fino al 2029, ma la sua permanenza sembra essere molto complicata dopo la retrocessione matematica in Serie B. Gasperini lo considera uno dei prospetti italiani più interessanti nel suo ruolo e lo vorrebbe inserire in rosa per aumentare le alternative sulla fascia sinistra. In questa stagione Angori ha collezionato 33 presenze e fornito 3 assist.