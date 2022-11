Mercato Roma, Abraham può partire a gennaio. Pinto su Frattesi

La Roma pensa ad una mini rivoluzione già a gennaio. Se dovessero arrivare delle offerte interessanti per Abraham, riferisce calciomercato.com, non è da escludere che il club giallorosso le prenda in considerazione. Le prestazioni dell'attaccante inglese in questa prima parte di stagione sono state molto deludenti. I fischi dei tifosi romanisti al momento del cambio di ieri con Belotti, ne sono la conferma. Tiago Pinto deve correre ai ripari per migliorare una squadra troppo dipendente da Dybala e con poche alternative di qualità rispetto ai titolari. Il gm della Roma ha un chiodo fisso in testa: riportare Davide Frattesi in giallorosso. Una nuova missione con il Sassuolo è già stata messa in preventivo anche se non sarà facile. Il giocatore spinge da tempo, sogna di tornare all’Olimpico da protagonista. Il nodo principale rimane la formula del trasferimento perché l'ad neroverde Carnevali non vuole aprire da una cessione a titolo temporaneo.