Campo e mercato. Prima il Verona, poi la testa si fionderà sulla ricerca di giocatori compatibili con il gioco di Gasperini. Non ci saranno spese folli. Ricostruzione, non rivoluzione: questo è il mantra di Gasp per la prossima sessione estiva. Interventi mirati, utili a coprire le lacune e ad alzare il livello della rosa. Uno dei reparti da migliorare è sicuramente quello delle fasce. Un nome che piace è quello di Dodo, ma attenzione anche a Belghali del Verona, profilo già seguito negli scorsi mesi. Sull’algerino, però, non sembrerebbero esserci soltanto voci. Stando a quanto riportato da Tommaso Badia di CalcioHellas ai microfoni di Radio Manà Manà, il giocatore sarebbe molto vicino ai giallorossi: “Salvo cataclismi, la Roma è destinata a diventare la nuova casa del calciatore”, queste le sue parole. Poi ha lasciato aperta una porta anche sul tema Sogliano: “Non so quanto Sogliano sia pronto per la Roma, ha un carattere molto forte. Il ds ha una proposta di rinnovo con l’Hellas, ma starebbe tentennando per alcune avances arrivate da altri club”.