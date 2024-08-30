Ultima giornata di un mercato che sembra infinito. Oltre all'affare Abraham-Saelemaekers ormai concluso ci sono due questioni da risolvere: il centrocampista con Manu Koné ora molto vicino e la questione Danso che ha fatto infuriare il Lens. Il difensore tornerà oggi in Francia, al suo posto dovrebbe arrivare Djalò dalla Juve. il mercato chiude a mezzanotte.

Ore 22:41 - Dopo che è saltata la trattativa per Tiago Djalo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Daniele De Rossi starebbe spingendo per l'acquisto di Mario Hermoso. L'ex Atletico Madrd ha ricevuto una proposta anche dal Galatasaray

ore 22,25 - Come riporta Sky Sport è Mario Hermoso il nome a sorpresa su cui si è lanciata la Roma in queste ore. L'ex Atletico è svincolato e sembrava a un passo dal Galatasaray. Ora sta valutando la proposta giallorossa. Ma non è sfumato Hummels che potrebbe arrivare in caso di partenza di Smalling in Arabia Saudita.

Ore 22:10 - Non decolla neanche la trattativa per Badé. I due club non hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore francese.

Ore 22:06 - L'affare Djalo è saltato, il giocatore sta tornando a Torino dopo che nella giornata di oggi aveva svolto le visite mediche di rito. Ora la Roma proverà ad incassare il ''sì'' del Siviglia per Badè. Da monitorare anche la situazione di Hummels.

Ore 19:15 - Roma e Siviglia sarebbero ancora in trattativa per Badè. Per SkySport, la Roma non ha abbandonato la pista che porta al difensore francese. La differenza sarebbe di 2-3 di milioni tra domanda e offerta.

Ore 18:30 - Durante la presentazione di Barco, il DS del Siviglia, Vitor Orta, ha risposto così sul futuro di Badé, nelle ultime ore al centro di voci di mercato: "Nessuna delle offerte soddisfa il Siviglia. C'è ancora molto mercato davanti...".

Ore 17,28 - Intensificati i contatti per Hummels. La Roma propone un annuale da 3 milioni a stagione per il tedesco che sta riflettendo. Va ricordato che Hummels può essere preso anche a calciomercato chiuso essendo svincolato.

Ore 17:19 - Loic Badé non sarà un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da Footmercato i giallorossi hanno ritirato la loro offerta da 25 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.

Ore 14:21 - Affare fatto per Bove alla Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 si trasferirà in queste ore a Firenze da Palladino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Come riporta calciomercato.com.

Ore 13:50 - E' entrata nel vivo la trattativa tra la Roma e Mats Hummels. Secondo quanto riportato da SkySport, il centrale tedesco è un obiettivo concreto di Ghisolfi.

Ore 13 - Tra quarantacinque minuti Manu Koné sarà a Roma. L'affare chiuso sulla base di 20 milioni come riporta Gazzetta.it

Ore 11,57 - La Roma sta per regalare a Daniele De Rossi il centrocampista tanto voluto. La trattativa per Manu Koné, infatti, è ormai ai dettagli finali. L’agente del centrocampista, a Roma da ieri sera, ha trovato l’accordo col club giallorosso sulla base di un quinquennale da 3 milioni a stagione. Si stanno limando gli ultimi dettagli invece con il Borussia Monchengladbach come scrive il Tempo.

Ore 11,55 - Come testimonia un video di Calciomercato.it, Tiago Djalò si trova a Roma in attesa di una chiamata del club giallorosso

Ore 11,40 - Djalò, secondo Sky Sport, sta già svolgendo le visite mediche. Si tratterebbe di visite approfondite: il difensore infatti è reduce da un infortunio e i giallorossi vogliono rimanere cauti dopo quanto accaduto con Danso.

Ore 11,11 - Si aggiunge un vecchio nome alla lista di possibili difensori in sostituzione di Danso e da aggiungere a Djalò che sarebbe già nella capitale. Secondo Sky Sport ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per lo svincolato Hummels già cercato a giugno dai giallorossi.

Ore 11 - In tutto il caos intorno al mercato romanista c'è Kevin Danso che si trova ancora in hotel. Il difensore, che il Lens ha preteso di far tornare, oggi era atteso per il supplemento di visite mediche.

Ore 10,30 - Secondo quanto riportato da Zona Mixta su X, la Roma avrebbe presentato un'offerta di 20 milioni di euro per Loic Badé, centrale difensivo del Siviglia, già monitorato dai giallorossi negli scorsi mesi. Il giocatore starebbe riflettendo sul suo futuro e dovrà dare una risposta in giornata. A causa del mancato ingaggio di Danso, la Roma sta effettuando una corsa contro il tempo per acquistare un centrale difensivo.

Ore 10,25 - La Roma avrebbe trovato l'accordo con il Borussia M. per Manù Konè. A riportarlo è Footmercato che specifica anche la durata contratto del centrocampista: accordo fino al 2029 per 3 milioni a stagione.

Ore 10,05 - La Roma, messo in ghiaccio Djalò e rimandato Danso al Lens, sta provando a prendere Milan Skriniar dal Psg. Il difensore ex Inter è un esubero del club francese ma guadagna molto. Lo riporta Retesport

Ore 9,30 - C'è ancora margine per la cessione del Milan in prestito di Bennacer (non in Arabia ma l'algerino ha ricevuto interessi da club europei). In caso di partenza sarebbe poi una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di prendere il sostituto con Koné in pole.

Ore 8:51 - Arrivano nuovi aggiornamenti secondo cui starebbe procedendo la trattativa tra la Roma e il M'Gladbach per portare Koné in giallorosso. Il giocatore avrebbe già dato il suo consenso, con il Milan attualmente più defilato. Lo riporta il Tempo.

Ore 8,30 - Danso sta per tornare al Lens dopo il duro comunicato del club francese che non ha sortito risposta dalla Roma. Il club giallorosso ha bloccato Tiago Djalò della Juventus, ma De Rossi non sembra convinto

Ore 8 - Si è concluso nella notte lo scambio tra Roma e Milan che vede coinvolti Abraham e Saelemaekers. I due giocatori si trasferiranno al rispettivo club in prestito secco. L’esterno belga sbarcherà questa mattina, alle 10:10, a Fiumicino. Alle 10,30 previsto quello di Abraham a Milano