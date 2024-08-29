Le condizioni fisiche di Kevin Danso non sono risultate soddisfacenti a seguito dei test medici svolti mercoledì e giovedì. La Roma ha deciso di non tesserare il calciatore dopo aver approfondito la situazione con ulteriori indagini. Questo imprevisto ha bloccato l'acquisto del difensore austriaco. I risultati delle indagini e i pareri dei medici della società hanno confermato la presenza di un problema significativo che potrebbe mettere a rischio la vita del calciatore nel lungo periodo. Ad ufficializzare la vicenda è stato il Lens con un comunicato molto duro verso la Roma in cui contesta la decisione sollevando dei dubbi sulle visite mediche a cui si è sottoposto: "Una lunga interpretazione di una visita medica è all'origine di questo trasferimento abortito. Il club si interroga sulle ragioni profonde della mancata convalida di questo affare per un giocatore minuziosamente seguito che ha giocato più di 30 partite sui campi francesi e internazionali. Mantiene la sua assoluta fiducia nella sua roccia difensiva che avrà il piacere di ritrovare da domani e che sarà sottoposto a un protocollo adattato prima di indossare di nuovo i colori sangue e oro". Il club giallorosso avrebbe poi chiuso per il sostituto di Danso, ovvero, Tiago Djalo. Il difensore portoghese dovrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.