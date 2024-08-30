Edoardo Bove saluta la Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista si trasferirà in queste ore alla Fiorentina di Palladino in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 10,5. Il riscatto diventerà obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze. L'accordo è stato trovato in poco tempo dopo che lo stesso Bove aveva temporeggiato sulla possibilità di trasferirsi all'Eintracht Francoforte (in pole fino a poche ore fa). In questa stagione il "cane malato" come lo aveva soprannominato Mourinho, non era ancora mai sceso in campo collezionando 90 minuti in panchina sia nella trasferta di Cagliari sia all'esordio in casa contro l'Empoli.