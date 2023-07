LIVE Morata: la Roma prova a chiudere. Inter resta in pressing sull’Atletico

Alvaro Morata è uno dei giocatori più corteggiati sul mercato.La Roma lo cerca, ma il pressing dell'Inter con l'Atletico Madrid è sempre più forte. Lo spagnolo sta aspettando e vorrebbe entro la fine di questa settimana sapere quale sarà il club in cui passerà la stagione. José Mourinho ci ha già parlato, così come anche Paulo Dybala suo amico fraterno. La volontà è quella di trasferirsi a Trigoria, ma la strada è ancora lastricata di ostacoli.

Ore 17,05 - La Roma starebbe provando a chiudere l'affare in queste ore per evitare intromissioni dell'Inter che ha già avuto contatti sia con l'Atletico che col procuratore che al momento si trova però nella capitale. La Roma starebbe intensificando la trattativa inserendo un obbligo di riscatto per il calciatore

Ore 10.11 - L'entourage di Alvaro, infatti, insiste sulla cifra di 10-12 milioni di clausola presente in alcune carte. L'Atletico, ora ingolosito da una possibile asta, la pensa diversamente e chiede almeno 20-21 milioni. Oggi ci sarà un incontra tra Tiago Pinto e l'agente dello spagnolo in cui verrà chiarito questo aspetto, perché a 20 milioni la Roma non farà questo tipo di operazione per un over 30.