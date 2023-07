Mercato, l’Inter non molla Morata: domani l’incontro con l’agente

L'Inter sta tentando il sorpasso sulla Roma per Alvaro Morata. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, domani ci sarà un incontro tra l'entourage dell'attaccante spagnolo e il club nerazzurro che però non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale all'Atletico Madrid. Marotta è pronto ad investire circa 15 milioni tra parte fissa e variabile per assicurarsi l'ex attaccante della Juventus anche se i Colchoneros sono fermi sulla loro richiesta di 20. La Roma dal canto suo rimane alla finestra dopo il colloquio di oggi tra l'agente e Tiago Pinto. I costi dell'operazione sono elevati per le casse giallorosse e al momento la palla è passata ai Friedkin che dovranno decidere o meno se dare il proprio benestare alla trattativa.