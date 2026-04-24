L’Inter torna su Koné dopo il no di Ranieri la scorsa estate e l’ok di Gasperini

La scorsa estate i nerazzurri avevano già provato a strappare il giocatore alla Roma, ma l'intervento di Ranieri aveva bloccato tutto dopo l'ok di Gasperini

Deciso di blindare Calhanoglu, ora a tutta su chi dovrà coprire le spalle al turco, ovvero Manu Koné. L' Inter si appresta a festeggiare lo scudetto e intanto progetta il futuro. Chivu già l'estate scorsa avrebbe voluto inserire nel motore della squadra una cilindrata diversa, superiore. Un giocatore di gamba, più muscolare e fisicato rispetto agli elementi già in organico, per dare un volto diverso alla squadra, in Italia, ma soprattutto a livello europeo. Barella - scrive Federico Masini su Tuttosport - non si discute, anche se potrebbero cambiare le richieste tattiche, ma il club ha bene in mente due nomi per rinforzare il reparto mediano: Manu Koné e Aleksandar Stankovic. il grande obiettivo per il centrocampo resta Koné, già trattato dall'Inter l'estate scorsa con la Roma che inizialmente accettò la proposta da 40 milioni recapitata da Ausilio a Massara - con l'ok di Gasperini -, salvo poi tornare sui suoi passi per volontà dei Friedkin. club giallorosso, che difficilmente si qualificherà in Champions, entro il 30 giugno dovrà iscrivere a bilancio circa 80 milioni di plusvalenze, dunque almeno un big dovrà partire. L'Inter vorrebbe spendere qualcosa in meno e tenere eventualmente separato Frattesi che potrebbe tornare nel mirino proprio della Roma.