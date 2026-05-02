Le Fée, la salvezza col Sunderland fa ricca la Roma: le cifre tra bonus e percentuali

Enzo Le Fée, grazie al pareggio per 1-1 di questo pomeriggio contro il Wolverhampton, ha conquistato la salvezza aritmetica in Premier League con il suo Sunderland con tre turni d'anticipo. Il centrocampista francese si era unito ai Black Cats in Championship nel gennaio 2025, dopo sei mesi bui alla Roma tra infortuni e prestazioni deludenti, in prestito oneroso (800 mila euro) con obbligo di riscatto condizionato. Il riscatto per il classe 2000 era arrivato lo scorso giugno per 18 milioni di euro dopo la promozione in Premier League del Sunderland. Una cifra che sarebbe stata destinata a salire ulteriormente con il passare delle settimane grazie ai bonus inseriti nella trattativa, come è poi effettivamente avvenuto: dopo i 2 milioni di bonus semplici, legati al raggiungimento di un determinato numero di presenze, nelle casse giallorosse arrivano altri 4 milioni per la salvezza conquistata dal Sunderland oggi pomeriggio. Sono dunque poco meno di 25 i milioni incassati dalla Roma per la cessione di Le Fée, acquistato nell'estate 2024 per 23 milioni di euro. Ma non solo: il cub giallorosso, infatti, si è riservato anche il 10% sulla futura rivendita del centrocampista francese. In caso di cessione (probabile) di Le Fée, accostato nelle ultime settimane anche al Liverpool per una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro, la Roma incasserebbe quindi più di 27 milioni totali, facendo registrare una plusvalenza di circa 10 milioni di euro con ammortamento.