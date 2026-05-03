La Roma non molla Oosterwolde: pronta una nuova offerta in estate. Le ultime

La Roma continua a seguire con molta attenzione Jayden Oosterwolde. Dopo l'offerta rifiutata dal Fenerbahce durante il calciomercato invernale, i giallorossi sono pronti a formularne una nuova in estate. Secondo quanto riportato dall'emittente turca NowSpor, la concorrenza però è molto alta visto che sul calciatore però ci sono anche squadre di Premier League e Liga. L'intenzione di Massara però è quella di rinforzare il pacchetto arretrato e l'olandese classe 2001 è considerato il profilo ideale. Strapparlo dal club turco non sarà però facile. A gennaio non sono bastati 15 milioni e dopo una stagione da protagonista con 45 presenze, un gol e solamente 3 partite saltate in campionato, difficilmente potrà partire per meno di 20/25 milioni.