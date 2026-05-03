Celik, il rinnovo è ancora possibile: la promessa a Gasp e i conti per l’ingaggio

Non è ancora finita tra Zeki Celik e la Roma. Gasperini è impaziente di incontrare Ryan Friedkin per programmare la prossima stagione e uno dei punti focali è la questione rinnovi. A giugno scadranno i contratti di Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik, ma la novità più importante riguarda il terzino turco. Come riporta Il Corriere della Sera, il prolungamento per l'ex Lille è ancora una questione in ballo. Nonostante gli interessamenti di Juventus, Inter e alcuni club di Premier, non è stato chiuso nessun accordo e l'esterno vuole far fede ad una promessa fatta a Gasp che lo apprezza parecchio. Celik, infatti, aspetterà fino all'ultimo un'offerta della Roma che, negli ultimi giorni, sta rivalutando la richiesta del turco. Si parla di 4 milioni netti, al quale applicare il Decreto Crescita. Una cifra alta, ma i dialoghi sono ripartiti, considerando anche che il club giallorosso spenderebbe sicuramente di più per rimpiazzarlo a dovere.