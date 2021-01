Carles Perez in uscita dalla Roma: il Sassuolo è alla finestra

La Roma cerca occasioni per la trequarti, ma con il bisogno di cedere. Tra i nomi in partenza c’è quello di Carles Perez, che sta trovando poco spazio con Fonseca ma potrebbe anche restare in Serie A: a volerlo potrebbe essere il Sassuolo. Il tecnico portoghese ha dimostrato di non puntare troppo su di lui e lo spagnolo è finito in uscita, anche per fare spazio a uno che potrebbe essere El Shaarawy o Bernard. Il classe ’97 ex Barcellona piace all’estero, ma anche in Italia: secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, alla finestra c’è il Sassuolo. I neroverdi cercano un vice Berardi e resta quindi in attesa per capire quali saranno le mosse della Roma per Carles Perez.