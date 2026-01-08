Mercato Roma, per l’attacco si guarda anche in Francia: piace Vaz del Marsiglia

Raspadori, Zirkzee e non solo. La Roma, con Massara al lavoro sul mercato, vuole mettere a disposizione di Gasperini quanti più rinforzi possibile per il prosieguo della stagione. Il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà negli ultimi mesi è senza dubbio l’attacco, ed è proprio lì che il direttore sportivo giallorosso sta concentrando le proprie attenzioni. Raspadori è ormai in arrivo, mentre per Zirkzee si è entrati nella fase decisiva della trattativa. Ma il club non guarda soltanto al presente. La Roma, infatti, sta monitorando anche profili giovani e di prospettiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, piace Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007 attualmente al Marsiglia. L’operazione resta complessa a causa della forte concorrenza, ma non sono esclusi nuovi sviluppi nelle prossime ore.