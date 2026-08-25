Endrick è stato per mesi sulla lista del ds D'Amico come possibile rinforzo per l'attacco della Roma. Nelle ultime settimane, però, il pressing dei giallorossi (spinto anche da Gasperini) si è scontrato con la volontà di Josè Mourinho di tenerlo a Madrid. Nessuna cessione e nessun prestito, l'attaccante brasiliano resterà ai Blancos come rivelato dallo stesso Special One in conferenza stampa: “È un giocatore che mi piace molto e che è stato corteggiato da molti club. Lo volevo, quindi non l’ho prestato né venduto. Non sono sicuro che verrà convocato per la prima selezione con Ancelotti, ma Carlo è un amico e mi chiamerà direttamente".