Zirkzee, il ritorno in Italia è possibile: tra Roma e Juve, ecco cosa può accadere

Zirkzee è stato uno dei nomi più caldi per la Roma a gennaio, ma alla fine l’olandese è rimasto allo United. Niente giallorosso, quindi, per uno degli attaccanti più seguiti durante il mercato. L’arrivo di Carrick e la possibilità di avere più spazio in campo hanno convinto il giocatore a restare, spingendo la Roma a chiudere definitivamente per Malen, scelta che finora si è rivelata vincente. Nonostante il mercato sia chiuso, il futuro di Zirkzee resta un tema caldo. L’ex Bologna non è soddisfatto del poco minutaggio: parte sempre dalla panchina e fatica a trovare continuità. Per questo motivo, un ritorno in Serie A non è da escludere, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube in inglese. Al momento non ci sono trattative concrete, ma le squadre più interessate rimangono la Roma e la Juventus, con i bianconeri leggermente favoriti grazie al forte bisogno di rinforzare l’attacco. La Roma, invece, per ora si è defilata, dando la piena priorità al riscatto di Malen.