Un gol storico, anzi un altro gol storico. Saud Abdulhamid l'altroieri ha segnato la rete dell'1-0 momentaneo contro il Metz e si tratta della prima di un arabo nella Ligue 1. Un destro secco che non ha lasciato scampo al portiere avversario. L'esterno, ora in forza al Lens, sta stupendo la Francia ed è ormai diventato titolare fisso di un club che è a un solo punto dal Psg capolista. Un'ascesa incredibile quella di Saud che di fatto è ancora di proprietà della Roma. Perché è vero che il Lens può riscattarlo a 3,5 milioni, ma il club giallorosso ha il diritto di controriscatto per 500 mila euro in più. E Massara ci sta pensando anche in virtù dell'interesse di alcune squadre di Champions per l'arabo. Che, viste le caratteristiche, potrebbe anche risultare utile a Gasperini.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma calciomercato as roma Saud continua a stupire: gol storico col Lens. E la Roma può riscattarlo
calciomercato as roma
Saud continua a stupire: gol storico col Lens. E la Roma può riscattarlo
L'arabo sta stupendo tutti in Francia ed è in lotta per lo scudetto. E la Roma pensa al controriscatto
© RIPRODUZIONE RISERVATA