Dal Brasile: il City torna forte su Wesley. Pronta un’offerta già a gennaio

Wesley è senza dubbio la miglior scoperta della stagione della Roma. Il terzino, arrivato in estate dal Flamengo, è stato l'acquisto più affidabile e più decisivo per Gasperini che non ci rinuncia praticamente mai. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo, le prestazioni dell'esterno hanno attirato l'interesse di molte squadre, in particolare il Manchester City che lo seguiva già prima dell'approdo nella Capitale. Il club inglese avrebbe infatti ripreso i contatti per capire la fattibilità dell'operazione e le condizioni necessarie per portarlo in Premier League. Il City vuole rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di Guardiola già a gennaio e per questo potrebbe presentare un'offerta ufficiale entro la fine del calciomercato. Su Wesley c'è l'interesse anche di Tottenham e Newcastle che però non si sono ancora mosse seriamente. La Roma dal canto suo non vuole vendere il giocatore dopo appena 6 mesi e vorrebbe quantomeno aspettare la fine del Mondiale. I giallorossi infatti lo reputano al momento incedibile e non hanno fissato un prezzo per il cartellino.