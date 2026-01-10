Baldanzi, previsto a breve un incontro con la Fiorentina. Alla Roma piace Fortini

All'inizio della prossima settimana, i giallorossi hanno un vertice con i viola che vorrebbero il trequartista in prestito come vice-Gudmundsson. E il giovane Fortini in scadenza 2027 può essere in uscita

Non solo acquisti. La Roma dovrà liberare spazio per gli ingressi di uno-due attaccanti. Una casella può lasciarla Tommaso Baldanzi, per cui - secondo 'La Nazione', c'è in programma un vertice con la Fiorentina a inizio della prossima settimana. Il trequartista ha diverse richieste ma ha messo in cima alla sua lista i viola, che lo vorrebbero in prestito come vice-Gudmundsson. Non solo, perché la Fiorentina valuta la cessione del giovane Fortini, in scadenza 2027 e un rinnovo che stenta a decollare. La Roma è interessata, se ne potrebbe parlare nell'incontro per Baldanzi ma l'operazione potrebbe essere slegata.