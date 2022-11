Calciomercato Roma, possibile scambio Kumbulla-Lukic col Torino

La Roma continua a essere interessata ad uno scambio Kumbulla-Lukic. Il centrocampista del Torino, infatti, sembra interessare molto ai giallorossi che potrebbero valutare la situazione già a gennaio come ribadito poco fa da LaStampa.it. Il calciatore serbo, attualmente impegnato nel Mondiale, aveva dichiarato in occasione del ritiro con la Nazionale: "A gennaio o a giugno potrei cambiare aria". Il cartellino è fissato a 10/15 milioni, ma potrebbe scendere date le prestazioni non brillanti con la maglia della Serbia e vista la volontà del giocatore di essere ceduto. L'idea dello scambio con Kumbulla potrebbe solleticare l'interesse dell'allenatore del Toro, Juric, che già ad agosto aveva provato il colpo e che ha allenato l'albanese ai tempi del Verona.