Mercato Roma, Lukic ai ferri corti col Torino: Tiago Pinto alla finestra

Un regista, o meglio un portatore di palla alla Mkhitaryan manca come l’aria a Josè Mourinho. Il tecnico lo ha fatto capire in tutti i modi, in quasi tutte le recenti conferenze stampa. Una richiesta che Tiago Pinto dovrà provare ad esaudire nonostante le difficoltà economiche sul mercato invernale. Un nome in lista è quello di Aouar sul quale però è piombato il Milan forte di poter offrire quasi 8 milioni per averlo in anticipo. Nel registro del dirigente portoghese c’è sempre Sasa Lukic . ll centrocampista del Torino, attualmente impegnato al Mondiale con la sua Serbia, sarebbe in procinto di cambiare procuratore per avere maggiori chance di cambiare aria ed è sempre più in rotta con la dirigenza granata.

Quanto costa Lukic

Dopo aver marcato visita all’esordio in campionato il capitano ora è deciso a puntare i piedi per partire. Il ds del Toro Vagnati è stato chiaro: ci vogliono 15 milioni. In prima fila ci sarebbero proprio Roma e Leeds. Il club giallorosso non ha quella cifra da poter spendere a gennaio, ma ha diverse alternative da proporre al Toro: da Kumbulla a Shomurodov passando per alcuni giovani come Bove o Volpato. Anche lo stipendio del serbo è alla portata: oggi guadagna 700 mila euro più bonus. In giallorosso potrebbe prendere il doppio. Lukic, al ritorno dal Mondiale, avrà un confronto diretto con la dirigenza del Torino per chiedere la cessione. Di certo non per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.