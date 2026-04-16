Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Dopo il trasferimento sfiorato la scorsa estate, l'Inter è pronta per tornare all'assalto di Manu Koné. Il centrocampista della Roma piace molto a Chivu e per portarlo a Milano è disposto anche ad inserire delle contropartite: da tempo si parla di Frattesi, ma - secondo quanto riporta Tuttomercatoweb - nelle ultime settimane il nome in uscita potrebbe essere quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese - attualmente in prestito al Marsiglia - può lasciare i nerazzurri durante l'estate e farebbe di certo comodo al terzetto difensivo giallorosso del prossimo anno (che perderà qualche pedina). Si parla dunque di un possibile affare da 25 milioni di euro più l'inserimento di Pavard (valutato intorno ai 15 milioni) per arrivare a Koné. L'ostacolo più grande per la Roma, però, rimane comunque lo stipendio da 6,6 milioni lordi del francese.