Il terzino sinistro trova poco spazio con Flick. La Roma ha già chiesto informazioni, ora anche gli inglesi sono interessati
Roma, dimmi che credi!
Il Barcellona ha deciso di cedere Alejandro Balde che trova sempre meno spazio nella Liga. Secondo ElNacional.cat oltre alla Roma ci sarebbe anche Manchester United in corsa per l'esterno spagnolo. Si parla di un interesse, non di una vera e propria trattativa. Ma Flick, tra le altre cose, avrebbe aperto all'addio del difensore che mai ha giocato dall'inizio. Il profilo del terzino sinistro è stato accostato anche alla Roma, pure nelle passate settimane. E sarebbe l'alternativa a Oosterwolde per quel che riguarda la fascia bassa.
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